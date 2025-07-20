Военно-исторический фестиваль «Островский рубеж» проходит в Псковской области

16:17, 20 июля 2025, ПАИ

Масштабный военно-исторический фестиваль «Островский рубеж» проходит в деревне Холматка Островского района сегодня, 20 июля. Мероприятие организовано в рамках областного фестиваля военно-исторического фольклора «Когда мы были на войне» на территории мемориального комплекса «Линия Сталина». Об этом пишет районная газета «Островские вести».



Фото: Газета «Островские вести»



Фото: Газета «Островские вести»



Фото: Газета «Островские вести»



Фото: Газета «Островские вести»



Фото: Газета «Островские вести»



Фото: Газета «Островские вести»



Фото: Газета «Островские вести»













Уже с самого раннего утра к мемориалу прибывал автомобильный транспорт, который подвозил людей, артистов, которые задействованы в выступлениях, волонтёров, дружинников, кинологов, представителей правоохранительных органов.

На «Линию Сталина», предположительно, приехало около десяти тысяч человек практически из всех районов Псковской области. Это Пустошка, Пыталово, Себеж, Пушкинские Горы, Псков и другие города. Встречались среди зрителей и гости из других регионов – жители Санкт-Петербурга, Москвы, Ханты-Мансийска.

Ещё до начала реконструкции прибывшие осматривали доты, пограничную вышку, мемориал с захороненными павшими воинами в период Великой Отечественной войны, павильон с военной и советской техникой, разного вида вооружение, макеты военных изделий. Многие заинтересовались старинными вещами в Доме русского быта, где представлены прялки, самовары, кухонная утварь и многое другое.

На специальных интерактивных зонах можно было ознакомиться с работой полевой почты, историческими выставками, полевыми лагерями, батальонным медицинским пунктом и тематическими экспозициями.

Основное внимание уделено реконструкции. В программе реконструкции три крупных боя. Первый бой связан с тем, как фашисты проникли на территорию Псковской области и как наши жители героически отстаивали каждый клочок земли. Второй бой связан с партизанским движением и прорывом линии «Пантера». И третий бой – это уже островско-псковское направление, 1944 год. Третий бой самый масштабный, но он же и победный.

«Для каждого здесь была своя изюминка, ради которой они и приехали сюда, чтобы посмотреть в очередной раз на наших отважных советских людей, которые, не щадя себя, принимали порой неравный бой. Это и есть историческая правда, которую можно было увидеть своими глазами», – пишет газета.

Программа создана в рамках проекта «На нашей улице Победа», реализованного с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».