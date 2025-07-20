Реконструкцию боёв на «Линии Сталина» представили зрителям в Островском районе

17:24, 20 июля 2025, ПАИ

Масштабный военно-исторический фестиваль «Островский рубеж» состоялся в деревне Холматка Островского района сегодня, 20 июля. В программе реконструкции три крупных боя, пишет районная газета «Островские вести».



Фото: Газета «Островские вести»



Фото: Газета «Островские вести»



Фото: Газета «Островские вести»



Фото: Газета «Островские вести»



Фото: Газета «Островские вести»



Фото: Газета «Островские вести»



Фото: Газета «Островские вести»













Первый бой связан с тем, как фашисты проникли на территорию Псковской области и как местные жители отстаивали родную землю. Второй бой связан с партизанским движением и прорывом линии «Пантера». И третий бой – это уже островско-псковское направление, 1944 год. Третий бой самый масштабный, но он же и победный.

Ведущий реконструкции помог зрителям разобраться в отдельных моментах военного сражения, видах военной техники, напомнил присутствующим хронологию событий тех лет, упомянув о планах немецких захватчиков на наши территории и масштабных боях на Псковщине. А после начался и сам бой.

По задумке реконструкторов советские солдаты встречу с противником в этом месте совсем не ожидали, но гитлеровцы оказались рядом. В ходе ожесточенного боя, в котором была использована различная техника тех времен: танки, миномёты и противотанковые пушки, успех был вначале на стороне немцев. Но в конце боя, показанного в последующих реконструкциях, советские солдаты одержали победу.

Программа создана в рамках проекта «На нашей улице Победа», реализованного с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».