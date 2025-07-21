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Общество

Прошли более 200 километров: волонтёры в сложных погодных условиях ищут в великолукском лесу пенсионерку

Волонтёры ежедневно проводят поиски 65-летней Людмилы Клементьевой, пропавшей в великолукском лесу вблизи деревни Гороховый Бор 9 июля. Об этом ПАИ сообщили в поисково-спасательном отряде «След».

Однако природные условия усложняют работу специалистов. Главная проблема – постоянные грозовые фронты, из-за которых в лесу образуются новые завалы. В некоторых местах передвигаться можно только ползком, отметили специалисты.

Волонтёры уже прошли более 200 километров в предполагаемой зоне поиска. Специалисты уверены, что женщина могла попасть в завалы, пытаясь укрыться на ночь или найти путь к населённому пункту.

Поисковиков привлекли к работе только 11-го числа, хотя женщина исчезла ещё 9 июля. Спасатели подчеркивают: при пропаже человека необходимо немедленно обращаться за помощью.

«Если вы или ваши близкие потерялись, сообщайте сразу! В этом случае при вызове нас сразу 9-го вечером шансы найти пропавшую живой были бы кратно больше. Квадрокоптер с тепловизором работает по такой местности достаточно хорошо», – подчеркнули спасатели.

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