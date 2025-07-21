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Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей Островского округа с 81-й годовщиной освобождения от захватчиков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Островского муниципального округа с 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

  • Памятное мероприятие в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Памятное мероприятие в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Памятное мероприятие в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Памятное мероприятие в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Памятное мероприятие в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Памятное мероприятие в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Памятное мероприятие в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Памятное мероприятие в Острове
    Фото: газета «Островские вести»

В обращении губернатор отметил героизм уроженцев Островского края, которые не только сражались на фронтах Великой Отечественной войны, но и участвовали в партизанском и подпольном движениях. Их подвиг стал символом преданности Родине.

«Уроженцы Островской земли отважно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, оказывали сопротивление врагу в партизанских отрядах, участвовали в подпольной работе. Они были готовы отдать жизнь ради настоящего и будущего своих детей, ради своей Родины. Их подвиг стал символом несгибаемой воли и преданности Отечеству. Низкий поклон воинам-освободителям, ветеранам, партизанам и подпольщикам, труженикам тыла и всем, кто в тяжелейших условиях восстанавливал родную землю в послевоенные годы. Сегодня, равняясь на пример героев Великой Отечественной войны, жители Островского муниципального округа словом и делом поддерживают участников специальной военной операции, которые вновь сражаются за будущее нашей страны. Мы гордимся ими и ждем их скорейшего возвращения домой», – поздравил Михаил Ведерников.

Напомним, торжественные мероприятия прошли сегодня в парке Победы в городе Острове.

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