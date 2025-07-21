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Общество

Размыты дороги и подтоплены территории: рекордное количество осадков выпало в Куньинском районе

Рекордное количество осадков выпало в Куньинском районе за последние двое суток. Имеются факты размывания дорог и подтапливания территорий, сообщил глава района Олег Лебедев в своём Telegram-канале.

«Сегодня дорожные службы приступят к восстановлению поврежденных участков. Для эффективной работы нужна обратная связь от населения. Обо всех последствиях ливней прошу сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу нашего района по телефону (8 811-49) 2-15-16. Пожалуйста, с целью контроля за ситуацией оставляйте ваш номер телефона дежурному диспетчеру. Все заявки будут переданы на отработку соответствующим службам», – отметил Олег Лебедев.

Напомним, что сегодня, 21 июля, в Псковской области снова ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, днём местами грозы. Будет дуть восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозах порывистый. Температура воздуха по области днём составит от +21 до +26 градусов.

Ранее сообщалось, что последствия прошедших ливней также устраняют в Стругах Красных, Пыталовском и Плюсском округах.

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