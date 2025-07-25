Более 100 уголовных дел раскрыли псковские следователи за полгода
Более 100 уголовных дел раскрыли следователи СУ СК России по Псковской области за первое полугодие 2025 года, рассказал руководитель ведомства Пётр Крупеня в интервью ПАИ.
Всего в суд за полгода направили 108 дел в отношении 113 лиц. Из этого количества 15 дел касаются преступлений в сфере коррупции, фигуранты которых часто пытаются препятствовать расследованию.
Также 14 уголовных дел связаны с преступлениями, которые совершили несовершеннолетние, а ещё в 20 делах несовершеннолетние стали потерпевшими. Такие дела, по словам Петра Крупени, требуют отдельного профессионализма и ответственности. Кроме того, в суд направили два дела из-за нерасселения граждан из аварийного жилья.
«Казалось бы, цифры небольшие, но здесь необходимо учитывать и небольшое количество следователей, работающих на территории Псковской области, – всего 35, и тот факт, что все расследуемые органами СК России преступления являются наиболее сложными», – отметил Пётр Крупеня.
Он подчеркнул, что по каждому направленному в суд уголовному делу следователи провели тщательную, кропотливую работу, направленную на восстановление прав, нарушенных в результате совершенных преступлений, и на привлечение виновных лиц к заслуженному наказанию.
Кроме того, за первое полугодие по результатам расследования уголовных дел удалось возместить ущерб на сумму более 83 миллионов рублей, а в обеспечение судебных приговоров арестовано имущества на сумму более 58 миллионов рублей.
Археологи называли её мамой: Марина Кулакова выразила соболезнования близким Инги Лабутиной