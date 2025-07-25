Более 100 уголовных дел раскрыли псковские следователи за полгода

10:02, 25 июля 2025, ПАИ

Более 100 уголовных дел раскрыли следователи СУ СК России по Псковской области за первое полугодие 2025 года, рассказал руководитель ведомства Пётр Крупеня в интервью ПАИ.

Всего в суд за полгода направили 108 дел в отношении 113 лиц. Из этого количества 15 дел касаются преступлений в сфере коррупции, фигуранты которых часто пытаются препятствовать расследованию.

Также 14 уголовных дел связаны с преступлениями, которые совершили несовершеннолетние, а ещё в 20 делах несовершеннолетние стали потерпевшими. Такие дела, по словам Петра Крупени, требуют отдельного профессионализма и ответственности. Кроме того, в суд направили два дела из-за нерасселения граждан из аварийного жилья.

«Казалось бы, цифры небольшие, но здесь необходимо учитывать и небольшое количество следователей, работающих на территории Псковской области, – всего 35, и тот факт, что все расследуемые органами СК России преступления являются наиболее сложными», – отметил Пётр Крупеня.

Он подчеркнул, что по каждому направленному в суд уголовному делу следователи провели тщательную, кропотливую работу, направленную на восстановление прав, нарушенных в результате совершенных преступлений, и на привлечение виновных лиц к заслуженному наказанию.

Кроме того, за первое полугодие по результатам расследования уголовных дел удалось возместить ущерб на сумму более 83 миллионов рублей, а в обеспечение судебных приговоров арестовано имущества на сумму более 58 миллионов рублей.