День флориста отмечают в России

07:20, 24 июля 2025, ПАИ

День флориста отмечают в России сегодня, 24 июля, пишет calend.ru.

Считается, что труд флористов был востребован ещё в период Древнего Египта, где цветы использовали для украшения домов, дворцов и храмов. Позже древние греки развили тему плетения венков, составления букетов и цветочных композиций. Даже в архитектуре растительный орнамент становится одним из признаков определённого стиля. Позднее, в эпоху христианства, в Европе появилась и закрепилась традиция дарить букеты цветов. Адресовались такие подарки в первую очередь женщинам в знак признания их красоты, выражения чувств и любви к ним. Нередко букет цветов в вазе становился украшением стола и интерьера в доме. Часто для этого использовались полевые цветы.

День флориста не имеет официального статуса среди профессиональных праздников в России, но уже успела сформироваться традиция, связанная с тем, чтобы отмечать его ежегодно 24 июля. Начало этому было положено в 2009 году, когда были утверждены характеристики квалификации профессии или должности «флорист». Требования к квалификации, а также перечень требований к умениям и обязанностям флориста выработал Флористический союз России. Произошло это 24 июля 2009 года. С тех пор флористы России отмечают профессиональный праздник, выставляя свои лучшие работы.