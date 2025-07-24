Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День флориста отмечают в России

День флориста отмечают в России сегодня, 24 июля, пишет calend.ru.

Фото: ПАИ

Считается, что труд флористов был востребован ещё в период Древнего Египта, где цветы использовали для украшения домов, дворцов и храмов. Позже древние греки развили тему плетения венков, составления букетов и цветочных композиций. Даже в архитектуре растительный орнамент становится одним из признаков определённого стиля. Позднее, в эпоху христианства, в Европе появилась и закрепилась традиция дарить букеты цветов. Адресовались такие подарки в первую очередь женщинам в знак признания их красоты, выражения чувств и любви к ним. Нередко букет цветов в вазе становился украшением стола и интерьера в доме. Часто для этого использовались полевые цветы.

День флориста не имеет официального статуса среди профессиональных праздников в России, но уже успела сформироваться традиция, связанная с тем, чтобы отмечать его ежегодно 24 июля. Начало этому было положено в 2009 году, когда были утверждены характеристики квалификации профессии или должности «флорист». Требования к квалификации, а также перечень требований к умениям и обязанностям флориста выработал Флористический союз России. Произошло это 24 июля 2009 года. С тех пор флористы России отмечают профессиональный праздник, выставляя свои лучшие работы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 июля 2025

Посвящённый герою Александру Матросову мурал появится в центре Локни
24 июля 2025

Три общественные территории вместо двух благоустроят по ФГКС в Псковском районе
24 июля 2025

Жителям Псковской области стало проще оплачивать высшее образование детей маткапиталом
24 июля 2025

В СЗФО тиражируют опыт Псковской области по развитию связи на селе с помощью проектов ТОС
24 июля 2025

Как разбалловкой шаров псковичи искали место для памятника княгине Ольге, рассказали в Госархиве
24 июля 2025

Праздничные мероприятия прошли в микрорайоне Любятово в Пскове
24 июля 2025

Новое реабилитационное оборудование появилось в Великолукском доме-интернате
24 июля 2025

Молодёжная экспедиция «Современная мифология Гдовского края» стартовала в ПсковГУ

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...