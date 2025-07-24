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Спорт

Псковичка примет участие в чемпионате Белоруссии по лёгкой атлетике

Псковская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова примет участие в открытом чемпионате Белоруссии по лёгкой атлетике, который проходит в Бресте. Об этом сама спортсмена сообщил в личном телеграм-канале.

Наталья Спиридонова. Фото: Белорусская федерация лёгкой атлетики

Соревнования по прыжкам в высоту среди женщин пройдут завтра, 25 июля, и стартуют в 12:40.

Напомним, недавно Спиридонова заняла второе место международных соревнований памяти заслуженного тренера РСФСР Е. П. Синяева в Брянске. В начале августа она примет участие в чемпионате России, который пройдёт в Казани.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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