Псковичка примет участие в чемпионате Белоруссии по лёгкой атлетике

10:20, 24 июля 2025, ПАИ

Псковская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова примет участие в открытом чемпионате Белоруссии по лёгкой атлетике, который проходит в Бресте. Об этом сама спортсмена сообщил в личном телеграм-канале.

Соревнования по прыжкам в высоту среди женщин пройдут завтра, 25 июля, и стартуют в 12:40.

Напомним, недавно Спиридонова заняла второе место международных соревнований памяти заслуженного тренера РСФСР Е. П. Синяева в Брянске. В начале августа она примет участие в чемпионате России, который пройдёт в Казани.

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