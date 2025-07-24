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Общество

Останки красноармейцев перезахоронили в Пыталовском округе

Останки советских бойцов перезахоронили в деревне Темери Пыталовского округа сегодня, 24 июля. Об этом пишет газета «Наша жизнь».

  • Траурный митинг в Пыталовском округе
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Траурный митинг в Пыталовском округе
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Траурный митинг в Пыталовском округе
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Траурный митинг в Пыталовском округе
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Траурный митинг в Пыталовском округе
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Траурный митинг в Пыталовском округе
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Траурный митинг в Пыталовском округе
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Траурный митинг в Пыталовском округе
    Фото: газета «Наша жизнь»

В траурном митинге приняли участие члены поисковых отрядов, жители близлежащих деревень, сотрудники администрации округа, пограничники и специалисты молодёжного центра.

В мае этого года поисковые отряды «Поиск-97» и «Феникс» нашли останки четырёх воинов РККА вблизи деревни Кокшино. Предположительно, бойцы погибли при освобождении района в июле 1944 года. Установить их личности не удалось.

Память погибших почтили минутой молчания, возложили цветы, а в честь героев прозвучали салютные залпы.

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