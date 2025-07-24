Останки красноармейцев перезахоронили в Пыталовском округе

14:26, 24 июля 2025, ПАИ

Останки советских бойцов перезахоронили в деревне Темери Пыталовского округа сегодня, 24 июля. Об этом пишет газета «Наша жизнь».



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»















В траурном митинге приняли участие члены поисковых отрядов, жители близлежащих деревень, сотрудники администрации округа, пограничники и специалисты молодёжного центра.

В мае этого года поисковые отряды «Поиск-97» и «Феникс» нашли останки четырёх воинов РККА вблизи деревни Кокшино. Предположительно, бойцы погибли при освобождении района в июле 1944 года. Установить их личности не удалось.

Память погибших почтили минутой молчания, возложили цветы, а в честь героев прозвучали салютные залпы.