Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Подготовка к фестивалю «Граинская сторона» идёт в Красногородском округе

IV областной открытый фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» пройдёт в деревне Платишино 16 августа, сообщила глава Красногородского округа Валентина Понизовская в своём телеграм-канале.

  • Подготовка к гусельному фестивалю
    Фото: ТОС «Платишино»
  • Подготовка к гусельному фестивалю
    Фото: ТОС «Платишино»
  • Подготовка к гусельному фестивалю
    Фото: ТОС «Платишино»
  • Подготовка к гусельному фестивалю
    Фото: ТОС «Платишино»

Активисты ТОС «Платишино» ведут подготовку к фестивалю гусельной музыки. Они уже провели работы по благоустройству родника: его вымостили камнями, установили кованый мостик и оформили красочные указатели.

«16 августа гости фестиваля смогут увидеть деревенские красоты, услышать звон гусельных струн, совершить музыкальную прогулку в мир инструментальных традиций и познакомиться с наследием знаменитых псковских гусляров», – отметила Валентина Понизовская.

Вместе с этим будут организованы новые фотозоны, мастер-классы и выставки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 июля 2025

Посвящённый герою Александру Матросову мурал появится в центре Локни
24 июля 2025

Три общественные территории вместо двух благоустроят по ФГКС в Псковском районе
24 июля 2025

Жителям Псковской области стало проще оплачивать высшее образование детей маткапиталом
24 июля 2025

В СЗФО тиражируют опыт Псковской области по развитию связи на селе с помощью проектов ТОС
24 июля 2025

Как разбалловкой шаров псковичи искали место для памятника княгине Ольге, рассказали в Госархиве
24 июля 2025

Праздничные мероприятия прошли в микрорайоне Любятово в Пскове
24 июля 2025

Новое реабилитационное оборудование появилось в Великолукском доме-интернате
24 июля 2025

Молодёжная экспедиция «Современная мифология Гдовского края» стартовала в ПсковГУ
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...