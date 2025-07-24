Подготовка к фестивалю «Граинская сторона» идёт в Красногородском округе
IV областной открытый фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» пройдёт в деревне Платишино 16 августа, сообщила глава Красногородского округа Валентина Понизовская в своём телеграм-канале.
Активисты ТОС «Платишино» ведут подготовку к фестивалю гусельной музыки. Они уже провели работы по благоустройству родника: его вымостили камнями, установили кованый мостик и оформили красочные указатели.
«16 августа гости фестиваля смогут увидеть деревенские красоты, услышать звон гусельных струн, совершить музыкальную прогулку в мир инструментальных традиций и познакомиться с наследием знаменитых псковских гусляров», – отметила Валентина Понизовская.
Вместе с этим будут организованы новые фотозоны, мастер-классы и выставки.
В СЗФО тиражируют опыт Псковской области по развитию связи на селе с помощью проектов ТОС
Как разбалловкой шаров псковичи искали место для памятника княгине Ольге, рассказали в Госархиве