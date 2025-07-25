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Общество

«Светящиеся креветки» замечены недалеко от Пскова

Светлячков на фоне Луны запечатлел в Псковском районе астроном-любитель Михаил Прохоренко. Видео он разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Близ Кусвы Псковского района были обнаружены светящиеся креветки!» - написал автор. Он также отметил, что светлячки - это «завораживающий пример биолюминесценции».

Ранее Михаил Прохоренко запечатлел динамику серебристых облаков над рекой Великой в Пскове.

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