«Светящиеся креветки» замечены недалеко от Пскова
Светлячков на фоне Луны запечатлел в Псковском районе астроном-любитель Михаил Прохоренко. Видео он разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Близ Кусвы Псковского района были обнаружены светящиеся креветки!» - написал автор. Он также отметил, что светлячки - это «завораживающий пример биолюминесценции».
Ранее Михаил Прохоренко запечатлел динамику серебристых облаков над рекой Великой в Пскове.
Археологи называли её мамой: Марина Кулакова выразила соболезнования близким Инги Лабутиной