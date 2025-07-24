Встали все: Псков празднует день рождения и чествует защитников

10:51, 24 июля 2025, ПАИ

По многолетней традиции в День города и освобождения от немецко-фашистских захватчиков псковичи отдают дань памяти защитникам и чествуют выдающихся людей Пскова.

23 июля представители власти, духовенства, силовых структур, ветеранских и общественных организаций собрались у Могилы Неизвестного Солдата, чтобы почтить память всех тех, кто героически погиб, защищая свою Родину.

Заупокойную литию о всех защитниках Отечества совершил митрополит Псковский и Порховский Матфей, а военнослужащие 76-й дивизии военно-десантных войск торжественно возложили к мемориалу гирлянду воинской славы.

Дань памяти героям отдали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сенатор РФ от региона Наталья Мельникова, заместитель председателя областного Собрания депутатов Александр Братчиков, глава Пскова Борис Елкин, врио командира 76-й дивизии ВДВ Юрий Владимиров, представители ветеранских организаций, силовых структур, правоохранительных органов и общественных организаций. Каждый склонил свою голову в знак скорби и почтения к тем, чья жизнь стала самой дорогой ценой в победе над захватчиками.

Встали все

Вечером в Зелёном театре Пскова жителей ждал традиционный праздничный концерт, где вручалась самая главная награда города.

Открыл празднование Дня города заслуженный артист России Александр Либ. После него на сцену вышел сводный военный оркестр 76-й десантно-штурмовой дивизии, военнослужащие торжественно внесли флаги Российской Федерации и Пскова.

Хор духовенства Псковской митрополии исполнил песню «Поклонимся великим тем годам», которая ранее звучала на территории мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Никто из зрителей не смог остаться равнодушным - со слезами на глазах псковичи в едином порыве встали, чтобы почтить память победителей.

После выступлений началась церемония вручения наград. Горожан поприветствовал глава Пскова Борис Елкин. «1122-летие со дня первого упоминания города в летописи – это действительно знаковое событие. Очень приятно, что у нас есть преемственность поколений. В этом году у нас новые почётные граждане города Пскова. Спасибо вам большое за труды, за нелёгкую работу и те подвиги, которые вы совершаете. Спасибо за вклад в развитие нашего города», – сказал глава Пскова Борис Елкин и пожелал всем собравшимся удачи, здоровья, сил и новых идей для реализации.

Заслуженная награда

В своём приветственном слове председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко подчеркнул, что сегодня Псков красив как никогда благодаря вкладу каждого жителя. «Дорогой ценой обошлась нам эта Победа. Те, кто постарше, помнят, что от города практически ничего не осталось. Но именно псковичи возродили его из пепла. Наш город имеет своё лицо, наш город имеет свои традиции и наш город отличается тем, что жители наши умны, покладисты, настойчивы и инициативны», – заметил он.

Александр Гончаренко зачитал решение гордумы, согласно которому в год 80-летия Победы звание «Почетный гражданин Пскова» присвоено 21 участнику Великой Отечественной войны: Владимиру Алексееву, Геннадию Василюку, Надежде Андреевой, Георгию Давыдову, Лидии Долотенко, Федору Золотареву, Клеопатре Жуковой, Виктору Иванову, Сергею Иванову, Антонине Лаврентьевой, Зинаиде Крюковой, Селиверсту Лукашову, Екатерине Мазурской, Александру Осекину, Сергею Михайлову, Екатерине Перепеловой, Леониду Судакову, Алексею Стародубцеву, Людмиле Трофимовой, Василию Усенко и Надежде Федоровой.

Александр Гончаренко подчеркнул, что почётные граждане Пскова – это люди, беззаветно служащие в первую очередь псковичам. «Они не жалеют ни дня, ни ночи. Это представители медицины, труженики, которые воспитывают наших детей, депутатский корпус Псковской городской Думы. Я хочу сказать вам, что с такими людьми, которых мы сегодня чествуем и поздравляем, нам ничего не страшно. Мы идём вперёд уверенно и настойчиво», – подчеркнул он.

В рамках мероприятия Борис Елкин и Александр Гончаренко также вручили медали «За заслуги перед Псковом» фельдшеру скорой помощи Ирине Дорожкиной, главному режиссёру и руководителю Псковского цирка Ирине Михайловой и депутату Псковской городской Думы Григорию Стороненкову.

Розы для почётных граждан

Но ообое внимание в этот вечер всё же было уделено почётным гражданам города, которые лично пришли на празднование. Здесь собрались участники Великой Отечественной войны Сергей Иванов, Надежда Федорова, Александр Осекин и горожане, удостоенные звания «Почетный гражданин Пскова» в прошлые годы: Николай Мишуков, Анатолий Мультах, Сергей Шилов, Сергей Вертешев, отец Олег Тэор, Иван Дитрих, Николай Дубик, Андрей Царёв, Раиса Кузина, Виктор Почернин, Виктор Аксёнов, Ирина Вязьменова. Каждому из них под аплодисменты подарили розы.

Продолжился вечер выступлениями заслуженных артистов России и известных псковских коллективов. Каждый номер зрители сопровождали долгими аплодисментами. Даже внезапно начавшийся дождь не смог испортить настроение горожан и торжество дня, когда Псков празднует своё рождение и свободу.

Фоторепортаж с празднования 1122-летия со дня основания города Пскова и 81-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков можно посмотреть здесь.