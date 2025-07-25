Пропавшего в Печорском округе мужчину нашли живым
54-летнего мужчину, который пропал в Печорском округе, нашли живым, сообщили ПАИ в поисково-спасательном отряде Псковской области «ЛизаАлерт».
«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», - говорится в сообщении.
Напомним, 24 июля мужчина вышел из дома и не вернулся.
В настоящее время в Псковской области продолжается розыск 82-летнего пенсионера и 40-летнего мужчины в спортивной одежде.
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25 июля 2025
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