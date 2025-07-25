Послушать орган приглашают жителей Псковской области

23:08, 25 июля 2025, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают на концерт органной музыки, который пройдёт в Печорах 26 июля. Концертную программу исполнит лауреат международных конкурсов Анна Кириллова, сообщили организаторы.

В программе прозвучат произведения Антонио Вивальди, Иоганна Себастьян Баха, Георга Фридриха Генделя, Антонио Вивальди. Концерт пройдёт в лютеранской церкви Святого Петра на улице Гагарина 12а в Печорах. Начало в 16:35.

Ранее сообщалось, что лауреат международных конкурсов Кристина Евдокимова (сопрано) и Борис Шелков (фортепиано) дадут концерт в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завтра, 26 июля.