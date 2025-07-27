ФК «Луки-Энергия» возобновил сезон выездной ничьей с «Коломной»

20:28, 27 июля 2025, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» на выезде сыграл вничью с «Коломной» – 0:0 в 16 туре первенства России среди команд Второй лиги «Б», сообщает корреспондент ПАИ.

После ничьей великолучане занимают девятое место в турнирной таблице. Этот матч стал первым после месячного летнего перерыва.

Следующий матч в этом турнире «Луки-Энергия» проведёт 2 августа в гостях против «Твери», которая идёт четвёртой в таблице.

Напомним, в Кубке России великолукский клуб сыграет с петербургским «Кристаллом» 7 августа.

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