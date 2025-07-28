Сбер снижает ставки по кредитам для малого бизнеса
С 28 июля Сбер снижает процентные ставки по кредитам для малого бизнеса на четыре процентных пункта. Решение принято в ответ на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Банка России, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.
Это уже второе снижение ставок с начала года. Общий уровень снижения составил шесть процентных пунктов, что делает кредитование в Сбере ещё более доступным и выгодным.
Напомним, что 25 июля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов – до 18 % годовых. Это стало вторым подряд снижением ставки, предыдущее было в июне.
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