Сбер снижает ставки по кредитам для малого бизнеса

15:27, 28 июля 2025, ПАИ

С 28 июля Сбер снижает процентные ставки по кредитам для малого бизнеса на четыре процентных пункта. Решение принято в ответ на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Банка России, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Это уже второе снижение ставок с начала года. Общий уровень снижения составил шесть процентных пунктов, что делает кредитование в Сбере ещё более доступным и выгодным.

Напомним, что 25 июля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов – до 18 % годовых. Это стало вторым подряд снижением ставки, предыдущее было в июне.