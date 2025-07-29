Как получить высокотехнологичную медицинскую помощь: объясняем в карточках
Как получить высокотехнологичную медицинскую помощь, рассказали специалисты Минздрава РФ.
Право на бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощь имеют все россияне без исключения. Главное условие для её получения – медицинские показания, которые определяет лечащий врач.
Статус талона на высокотехнологичную медицинскую помощь можно самостоятельно отслеживать на сайте Минздрава России.
Решение о дате госпитализации принимает медорганизация, где будет проводиться лечение.
Подробнее о получении высокотехнологичной медицинской помощи – в карточках Минздрава РФ.
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Фото: Минздрав РФ
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Фото: Минздрав РФ
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Фото: Минздрав РФ
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Фото: Минздрав РФ
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Фото: Минздрав РФ
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Фото: Минздрав РФ
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Фото: Минздрав РФ
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