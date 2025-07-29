Псковичу присвоили звание мастера спорта по гиревому спорту

14:17, 29 июля 2025, ПАИ

Псковичу Александру Рехтику присвоили звание мастера спорта России по гиревому спорту, сообщается на сайте Минспорта РФ.

Весной Рехтик стал призёром этапа Кубка мира по гиревому спорту, который прошёл в Санкт-Петербурге. На этих состязаниях он выполнил необходимый для присвоения норматив.

Ранее стало известно, что звание мастера спорта России также присвоили псковскому теннисисту Олегу Тягунову, который в нынешнем сезоне принял участие в трёх «Фьючерсах» за рубежом.

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