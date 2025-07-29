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Спорт

Псковичу присвоили звание мастера спорта по гиревому спорту

Псковичу Александру Рехтику присвоили звание мастера спорта России по гиревому спорту, сообщается на сайте Минспорта РФ.

Александр Рехтик. Фото: министерство спорта Псковской области

Весной Рехтик стал призёром этапа Кубка мира по гиревому спорту, который прошёл в Санкт-Петербурге. На этих состязаниях он выполнил необходимый для присвоения норматив.

Ранее стало известно, что звание мастера спорта России также присвоили псковскому теннисисту Олегу Тягунову, который в нынешнем сезоне принял участие в трёх «Фьючерсах» за рубежом.

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