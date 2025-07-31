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Общество

В Минздраве опровергли введение новых правил прохождения водителями медкомиссии

Министерство здравоохранения РФ опровергло введение с 1 августа новых правил прохождения медицинской комиссии для водителей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Фото: ПАИ

Изменения в порядок организации медицинского освидетельствования водителей вступят в силу с 1 марта 2027 года, уточнили в пресс-службе.

К этому времени заинтересованные органы примут все подзаконные акты и подготовят необходимые разъяснения.

В Минздраве подчеркнули, что никаких изменений в процесс медосвидетельствования или в форму справки с 1 августа этого года внесено не будет.

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