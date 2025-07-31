В Минздраве опровергли введение новых правил прохождения водителями медкомиссии
Министерство здравоохранения РФ опровергло введение с 1 августа новых правил прохождения медицинской комиссии для водителей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Минздрава.
Изменения в порядок организации медицинского освидетельствования водителей вступят в силу с 1 марта 2027 года, уточнили в пресс-службе.
К этому времени заинтересованные органы примут все подзаконные акты и подготовят необходимые разъяснения.
В Минздраве подчеркнули, что никаких изменений в процесс медосвидетельствования или в форму справки с 1 августа этого года внесено не будет.