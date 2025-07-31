Новый асфальт уложили на круговом перекрёстке на Запсковье

13:56, 31 июля 2025, ПАИ

Новый асфальт уложили на расширенном круговом перекрёстке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

По словам главы Пскова, работы удалось завершить быстро и качественно. В ближайшее время рабочие нанесут разметку по образцу «круга» на Леона Поземского – Труда, с правильной организацией движения, которая предусматривает выезд с него в крайнюю правую полосу.

Ранее сообщалось, что на перекрёстке прошли работы по фрезерованию дорожного покрытия.