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Общество

Новый асфальт уложили на круговом перекрёстке на Запсковье

Новый асфальт уложили на расширенном круговом перекрёстке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Новый асфальт уложили на круговом перекрёстке на Запсковье. Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

По словам главы Пскова, работы удалось завершить быстро и качественно. В ближайшее время рабочие нанесут разметку по образцу «круга» на Леона Поземского – Труда, с правильной организацией движения, которая предусматривает выезд с него в крайнюю правую полосу.

Ранее сообщалось, что на перекрёстке прошли работы по фрезерованию дорожного покрытия.

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