Новый асфальт уложили на круговом перекрёстке на Запсковье
Новый асфальт уложили на расширенном круговом перекрёстке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.
По словам главы Пскова, работы удалось завершить быстро и качественно. В ближайшее время рабочие нанесут разметку по образцу «круга» на Леона Поземского – Труда, с правильной организацией движения, которая предусматривает выезд с него в крайнюю правую полосу.
Ранее сообщалось, что на перекрёстке прошли работы по фрезерованию дорожного покрытия.
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