Всё об аллергии: причины, профилактика, лечение

22:59, 07 августа 2025, ПАИ

О тайнах многоликих аллергических реакций, профилактике и лечении рассказала врач – пульмонолог-аллерголог Татьяна Пистрая в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Наследственность не приговор

– Татьяна Алексеевна, если в семье есть страдающие аллергией, ребёнок тоже будет аллергиком?

– Аллергия имеет наследственную предрасположенность. Если этим страдает только мама, риск развития у ребёнка приближается к 35–50 %, если оба родителя – увеличивается до 75 %. Многие пациенты считают, что у них заболевание приобретённое, без генетической предрасположенности. Может быть, у предков его и не было, но нужно учесть, что они жили совершенно в другое время, питались другими продуктами, пили другую воду, дышали другим воздухом.

Сейчас изменилось всё, и это одна из причин распространения аллергической патологии. На первое место можно поставить характер питания. Продукты с рафинированными сахарами и ненатуральными маслами, консервантами, красителями, искусственными добавками чужеродны нашему организму, что и проявляется в виде различных аллергий. Но наследственная предрасположенность не приговор. Далеко не у всех аллергия реализуется.

Большую роль играет поведение мамы во время беременности: она не должна употреблять много потенциально аллергенных продуктов, содержащих консерванты, красители, добавки, те же сладости. Аллергенны арахис, морепродукты, рыба. Не то чтобы нужно совершенно исключить их из рациона, но при передозировке в организме женщины могут происходить процессы, которые скажутся на ребёнке. Также мама должна подготовиться к беременности и родам, выявить хронические заболевания, санировать хронические очаги инфекции. Это тоже повлияет на здоровье будущего малыша, особенно в раннем возрасте, когда мать и ребёнок связаны между собой за счёт грудного вскармливания. Если у родителей непереносимость шерсти домашних животных или пыли, нужно исключить эти факторы, чтобы новорождённый сразу не погружался в аллергию.

– Где больше аллергиков – в городе или на селе?

– По статистике, риск развития и распространённость аллергий в сельской местности намного ниже, нежели в городе. Полная стерильность вообще не нужна, ребёнок должен контактировать с какими-то веществами, микроорганизмами. В сельской местности дети часто растут в обычных деревенских домах без современных удобств, с повышенной концентрацией пыли, с плесенью. Плюс окружающая обстановка: травы, земля, кошки и собаки, живущие и на улице, и дома. Животные контактируют с членами семьи, лежат на их кроватях. И ребёнок нарабатывает определённый иммунитет, становится нечувствительным к этим аллергенам. Но везде – и в сельской местности, и в городе – люди болеют аллергией, во всех странах, независимо от уровня благосостояния. А в некоторых цивилизованных странах аллергия распространена больше, чем в менее развитых.

Атопический марш

– Можно ли предсказать, на какой аллерген у человека будет реакция?

– Для каждого это индивидуально. У родителей может быть на одно, у ребёнка – на другое. У мамы и папы аллергия может возникнуть в подростковом или взрослом возрасте, а у детей – с рождения. Аллергия появляется и в раннем детстве, и в подростковом, и во взрослом, и даже в пожилом возрасте. Очень часто стрессовые ситуации, потрясения в жизни – необязательно негативные – могут вызвать обострение или проявление аллергических заболеваний.

Для детского возраста характерен так называемый атопический марш. Как правило, у новорождённых, детей в первые месяцы и годы жизни наиболее распространённый вид аллергии – дерматит, что очень часто связано с питанием. Позже могут присоединиться респираторные аллергии на домашнюю пыль, пылевых клещей, шерсть животных. У всех по-разному. Аллергия проявляется как насморк, першение в горле, ощущение песка в глазах. При неблагоприятном стечении обстоятельств возможно формирование бронхиальной астмы, поэтому важно предотвратить развитие атопического марша до более тяжёлых форм. Если ребёнок реагирует на конкретные аллергены, нужно исключить контакт с ними и проводить соответствующее лечение.

Кому берёза не подруга

– Обычно аллергией страдают весной. А есть ли летние риски?

– Аллергия обостряется не только весной, а сразу, как сходит снег. На дорогах сохраняются реагенты, которыми их обрабатывали, и в сухую ветреную погоду всё это поднимается в воздух. Поэтому рекомендуем носить маски, респираторы, очки, защищающие от городской пыли. В сезон цветения растений-аллергенов идеально покинуть регион, переждать в другом месте, где их нет. Например, уехать на север, где берёзы не растут. Климат не так важен – главное, чтобы в той местности не было контакта с растениями-аллергенами. Хотя в другом климате могут быть иные агрессивные растения. Поэтому, даже покидая наш регион, нужно быть к этому готовым и запастись антигистаминными средствами.

Летом, с середины июля, начинают цвести сорные травы, полынь – значимые аллергены. Но нынешнее лето благоприятно для аллергиков: дождь сбивает пыльцу на землю. Её концентрация в воздухе во влажную погоду заметно ниже, чем когда солнечно, сухо и ветрено. Но даже дождливые весна и лето полностью не исключили обострения реакции на пыльцевые аллергены. Наиболее агрессивные – пыльца берёзы, ольхи, лещины, а также трав – мяты, тимофеевки и других, составляющих основы наших газонов, особенно некошеных. При аллергии на пыльцу, например, берёзы возможна перекрёстная чувствительность: может быть аллергия на берёзовый сок, на листья берёзы. Также есть продукты питания, имеющие перекрёстную чувствительность, то есть генное родство с пыльцой берёзы, их очень много. Орехи, фундук, все косточковые фрукты (яблоки, груши, персики, абрикосы, черешня) и даже петрушка, особенно корневая, и морковь. Люди начинают кашлять, когда с молодой картошки соскребают шкурку. Это очень часто ассоциируется с аллергией на пыльцу берёзы.

– Сейчас как раз сезон косточковых фруктов. Как снизить риск нежелательных реакций?

– Далеко не у всех, имеющих аллергию на пыльцу, есть аллергия на фрукты и овощи. Очень часто местные переносятся хорошо, а привозные, особенно продающиеся круглогодично, вызывают реакцию. Многие люди вообще едят всё и в сезон, и вне сезона. Просто нужно быть готовым к тому, что в какой-то момент к определённому виду продукта может появиться повышенная чувствительность. Например, у мужчины всегда была реакция на пыльцу берёзы, а с возрастом появилась реакция на миндаль.

Страна молока и мёда

– Почему с научной точки зрения арахис, молоко, рыба, морепродукты такие жёсткие аллергены?

– В них содержится определённый набор генов и веществ, которые раздражают иммунную систему. Этот фактор и является материальным подтверждением аллергии на эти продукты. То же касается мёда. Мёд – это пыльца луговых трав. И если у человека аллергия на эту пыльцу, то продукты из мёда или с мёдом тоже могут вызывать аллергию. Хотя это не стопроцентное правило: многие аллергики едят мёд и даже имеют свои пасеки – и при этом всё у них хорошо.

– Есть ли неаллергенные продукты?

– Есть более и менее аллергенные продукты. Отдавайте предпочтение овощам и фруктам с огорода. Мы не знаем, чем обрабатывали и как хранили то, что продают в магазинах. Редко видим там яблоки и груши с червоточинками, характерными для натуральных, а не генномодифицированных – одного размера и одной формы. Зелёные и светлые сорта лучше, чем яркоокрашенные. Красные фрукты и ягоды более аллергенны, чем бледные сорта. Капуста различных видов, огурцы, кабачки, вся зелень менее опасны, особенно бледных, жёлтых, белых сортов. Что касается помидоров, то аллергенны не плоды, а ботва, о чём мы всегда предупреждаем аллергиков-огородников.

– А бывает аллергия на воду?

– Да. Во-первых, качество воды у нас всегда вызывает вопросы. Были случаи, когда человек, приехавший из другого региона, жаловался, что у него аллергия на воду, в том числе из душа. Чаще всего это аллергические дерматиты, перхоть, зуд кожи головы.

Как снизить риски

– Какую профилактику посоветуете применять в быту?

– Защитить свой дом от аллергенов можно с помощью различных бытовых фильтров, очищающих воду, воздух от пыли, пылевых клещей, шерсти животных. Купите не обычный пылесос, а со специальными фильтрами, чаще делайте влажную уборку. Если под окнами растёт берёза, не открывайте окошко на этой стороне. Аллергик, возвращаясь с улицы домой, должен сменить одежду. Женщинам с длинными волосами стоит носить головной убор, иначе пыльца, осевшая на волосах, попадёт на подушку и ночью вы не сможете нормально дышать. Придя домой, нужно умыться, промыть глаза и нос, прополоскать рот, пить больше чистой воды.

Домашние питомцы

– Есть неаллергенные породы собак, у которых не шерсть, а волосы близки по структуре к человеческим.

– На человеческий волос тоже иногда бывает аллергия. Поэтому говорить об абсолютно гипоаллергенных породах было бы безответственно. Знаю случай, когда люди завели лысую кошку в надежде, что ребёнок будет радоваться, но у него на этого кота тоже развилась аллергия, потому что аллергеном является не только шерсть животного, но также перхоть, частички кожи и все выделения. Аллергии на кошачьих очень стойкие, даже после удаления кошки из окружения несколько месяцев могут быть проявления аллергена, ведь следы пребывания этого существа в доме остаются в плинтусах, в складках мягкой мебели.

Знать и уметь

– Можно ли аллергические реакции спутать с проявлением вирусной инфекции?

– Такое бывает достаточно часто. Человеку не сразу удаётся понять, что у него аллергия. Один пациент в мае или в начале июня заболевал: были насморк, резь в глазах, першение в горле, температура. Думал, что это ОРВИ или гайморит, и принимал антибиотики, что вредило течению заболевания аллергическим ринитом. Связь между цветением и плохим самочувствием он осознал только через пять лет. Опытные аллергики и астматики внимательно отслеживают ситуацию. Но при первом проявлении, особенно если это дети или молодые люди, которые не очень следят за своим здоровьем и не очень прислушиваются, зачастую пользуются сосудосуживающим каплями против насморка, которые приносят больше вреда, чем пользы. Долго использовать такие капли нельзя, иначе не только с аллергией будем иметь дело, но и с медикаментозным ринитом, вызванным применением этих капель. Для промывания носа есть специальные растворы.

На маркетплейсах продают назальные фильтры, некоторые позитивно отзываются о данном средстве профилактики.

– Какие ошибки чаще всего совершают аллергики?

– Первое – отрицание или непризнание своего заболевания. А его нужно принять и научиться с ним жить, что позволит улучшить качество жизни. Второе – отказ от контакта с врачом. Пациенты не обращаются, не обследуются и не лечатся. Плохо, когда люди считают, что у них недомогание не аллергической природы, а инфекционной, и употребляют абсолютно не те средства, что нужно. Ошибка полностью отказываться от антигистаминных препаратов, не выполнять рекомендации врача, в том числе по поводу среды обитания и питания. Родители должны быть дисциплинированными, чтобы ограничивать маленького ребёнка во фруктах и сладостях, что совсем непросто.

Спорт и лечение

– Полезны ли аллергикам физические нагрузки и спорт?

– Для аллергиков и астматиков определённые виды спорта полезны, но нужно ориентироваться на погоду. Если сухо, жарко, солнечно и ветрено, то в сезон цветения берёз надо держаться подальше от мест их произрастания, а также от заросших газонов. Любите бегать или заниматься спортом на воздухе – поменяйте локацию. Полезны гребля и плавание, но стоит учитывать, что в бассейне вода обрабатывается реагентами. Хлорированная вода вызывает у многих аллергический насморк, слезотечение, конъюнктивиты. Всегда следует прислушиваться к своему организму и верить ему.

– Какие есть новые методы диагностики и лечения?

– Развитие аллергологии, иммунологии – приоритетные направления именно из-за того, что страдают большие массы людей. Есть давно зарекомендовавшие себя методы кожного тестирования, есть лабораторные методы диагностики, назначаемые аллергологами и пульмонологами, они часто действуют рука об руку. Диагностика нужна, чтобы установить конкретный аллерген и чтобы человек избегал его. Появились более современные методы лабораторной диагностики, сейчас в инфекционной больнице обсуждается введение такого метода.

Из современных методов лечения стоит упомянуть аллергенспецифическую иммунную терапию. Это лечение аллергенами, начиная с очень маленьких доз и переходя к большим, что формирует в организме блокирующие антитела, которые при попадании аллергена не позволяют проявляться заболеванию. Это очень хороший и прогрессивный метод, единственный на сегодня, способный модифицировать течение заболевания. Но нужно оговориться, что лечение длительное – до пяти лет – и недешёвое. Также появилась генно-инженерная биологическая терапия высокотехнологичными и дорогими препаратами. Многообещающий метод лечения, позволяющий взять под контроль состояние людей с самыми тяжёлыми формами аллергии – с атопическим дерматитом, бронхиальной астмой, для которых иные методы неэффективны. Большинству же пациентов доступны старые добрые антигистаминные препараты, имеющие в современном изложении меньше побочных эффектов. Они не вызывают сонливость, действуют 24 часа. Обязательно проконсультируйтесь со своим врачом и начинайте их принимать заранее, до начала сезона цветения. Предсезонная профилактика более эффективна.