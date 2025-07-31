Последствия обрушившейся на Себежский район стихии прокомментировали местные власти

23:57, 31 июля 2025, ПАИ

Специалисты ликвидируют последствия непогоды, которая обрушилась на территорию Себежского района сегодня, 31 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Власти заверили, что у них есть чёткий регламент действий и ситуация находится под контролем.

Напомним, сегодня, 31 июля, ряд территорий Себежского района оказался во власти неблагоприятной погоды: повалены деревья, оборваны провода, разрушены строения.

«Как следствие – нет воды и энергоснабжения, частично затруднено движение по дорогам. Специалисты уже занимаются ликвидацией последствий, у них есть чёткий регламент действий и планы, которые они будут выполнять максимально быстро. Призываем вас соблюдать меры безопасности: не подходите к оборванным электрическим поводам, не пытайтесь самостоятельно отодвинуть их или переместить. Они могут быть под напряжением, а это уже очень опасно», – отметили в администрации.

Жителям Псковской области также напомнили, что в момент бури не следует находиться под накренившимися деревьями или под повреждёнными крышами: любой порыв ветра может их обрушить. Также необходимо следить за детьми и объяснить им опасность ситуации.

Ранее сообщалось, что на территории Псковской области в ночь на 1 августа ожидается неблагоприятное метеорологическое явление.