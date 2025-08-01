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Общество

Как изменились лимиты на новый охотничий сезон: сравниваем в карточках

Лимиты и квоты на добычу охотничьих ресурсов утверждены в Псковской области по указу губернатора Михаила Ведерникова.

В наших карточках – как изменилось количество разрешённых к добыче диких животных.

  • ПАИ
    Фото: Новые охотничьи лимиты действуют в Псковской области: суть изменений в карточках
  • ПАИ
    Фото: Новые охотничьи лимиты действуют в Псковской области: суть изменений в карточках
  • ПАИ
    Фото: Новые охотничьи лимиты действуют в Псковской области: суть изменений в карточках
  • ПАИ
    Фото: Новые охотничьи лимиты действуют в Псковской области: суть изменений в карточках
  • ПАИ
    Фото: Новые охотничьи лимиты действуют в Псковской области: суть изменений в карточках
  • ПАИ
    Фото: Новые охотничьи лимиты действуют в Псковской области: суть изменений в карточках
  • ПАИ
    Фото: Новые охотничьи лимиты действуют в Псковской области: суть изменений в карточках
  • ПАИ
    Фото: Новые охотничьи лимиты действуют в Псковской области: суть изменений в карточках
  • ПАИ
    Фото: Новые охотничьи лимиты действуют в Псковской области: суть изменений в карточках

Всего псковские охотники смогут добыть 2 179 лосей, 1 827 европейских косуль, 160 благородных оленей, 453 бурых медведя, 284 барсука, 49 выдр, а также 15 рысей.

Лимиты и квоты на добычу охотничьих ресурсов будут с сегодняшнего дня до 1 августа 2026 года.

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