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Общество

Музейное пространство с погребами откроется в Мирожском монастыре

Новое музейное пространство с погребами откроется на территории Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря. Об этом сообщил настоятель монастыря игумен Серафим (Козулин) в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главный архитектор Мирожского монастыря Юлия Стояк и настоятель игумен Серафим (Козулин)

В музейном пространстве через личности, архитектуру и бытовые детали будет показана общность истории Пскова и Полоцка. Другая половина пространства будет отреставрирована по изначальному функционалу – монастырский погреб, где будут хранить бочки с квасом, соленья. «Такая атмосфера поможет погрузить в XVII век и всё можно будет попробовать, подкрепиться после экскурсии и побеседовать с братией монастыря», – отметил гость студии.

Музейное пространство планируют оборудовать в настоятельском корпусе напротив Спасо-Преображенского собора. «Сейчас мы находимся на стадии заявки, бюджет формируется. Если всё будет одобрено, то в следующем году начнётся реализация», – заключил игумен Серафим.

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