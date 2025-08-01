Музейное пространство с погребами откроется в Мирожском монастыре

12:01, 01 августа 2025, ПАИ

Новое музейное пространство с погребами откроется на территории Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря. Об этом сообщил настоятель монастыря игумен Серафим (Козулин) в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

В музейном пространстве через личности, архитектуру и бытовые детали будет показана общность истории Пскова и Полоцка. Другая половина пространства будет отреставрирована по изначальному функционалу – монастырский погреб, где будут хранить бочки с квасом, соленья. «Такая атмосфера поможет погрузить в XVII век и всё можно будет попробовать, подкрепиться после экскурсии и побеседовать с братией монастыря», – отметил гость студии.

Музейное пространство планируют оборудовать в настоятельском корпусе напротив Спасо-Преображенского собора. «Сейчас мы находимся на стадии заявки, бюджет формируется. Если всё будет одобрено, то в следующем году начнётся реализация», – заключил игумен Серафим.