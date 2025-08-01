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Общество

Участникам СВО из Пскова организуют транзит на фестиваль спорта в Великих Луках

Участников и ветеранов СВО из Пскова и членов их семей доставят и организуют им проживание на время проведения спортивного фестиваля, посвящённого 95-летию ВДВ. Мероприятие пройдёт в Великих Луках 16 августа. Об этом ПАИ сообщили организаторы события.

Афиша: организаторы мероприятия

Выезд из Пскова запланирован на 15 августа в 15:00 от стоянки у фонда «Защитники Отечества». На месте проведения для всех спортсменов и гостей праздника будет организован кофе-брейк.

Напомним, что в рамках фестиваля спортсмены и любители активного образа жизни смогут испытать свои силы в пауэрлифтинге, армрестлинге, стрельбе из лука, волейболе сидя, дзюдо и дартсе.

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