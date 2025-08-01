20-летний юбилей отмечает Центр социального обслуживания Опочецкого района

19:48, 01 августа 2025, ПАИ

Центр социального обслуживания Опочецкого района отмечает 20-летие сегодня, 1 августа. Об этом ПАИ сообщили в министерстве социальной защиты Псковской области.

Министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева поздравила присутствующих на торжественном мероприятии, отметив, что за 20 лет плодотворной работы центр социального обслуживания накопил богатый опыт помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Вы вносите достойный вклад в развитие системы социального обслуживания на территории Опочецкого района. Уверена, что ваш коллектив и в дальнейшем будет постоянно повышать качество работы, успешно развивать и внедрять новые формы и виды социальных услуг», – сказала Ольга Евстигнеева, поздравляя сотрудников учреждения.

Ранее сообщалось, что 90 лет исполнилось со дня основания газеты Куньинского района «Пламя» сегодня, 1 августа.