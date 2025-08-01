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Политика

НАТО хочет разместить военный корпус рядом с Псковской областью

Военно-политический блок НАТО хочет разместить немецко-нидерландские корпуса союзных сил в эстонском городе Пярну, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на министерство обороны Эстонии.

Отмечается, что окончательное решение примут в течение 2025 года. Размещение корпуса предполагает создание инфраструктуры, на строительство которой министерство обороны Эстонии запланировало выделить 17 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в Эстонии установили металлические ворота на границе с Россией. Предполагалось, что ворота должны были повысить безопасность, но вместо этого вызвали многокилометровые очереди и недовольство местных жителей и туристов. Подробнее читайте здесь.

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