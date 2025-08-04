«Мы разобрали его»: великолукский боксёр Мухаммад Шехов – о победе над соперником из Аргентины

10:51, 04 августа 2025, ПАИ

О своей последней победе над аргентинцем Родриго Фабианом Руизом высказался великолукский профессиональный боксёр Мухаммад Шехов в передаче «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

«Поединок прошёл отлично. Победа за нами осталась. Соперник был очень хороший, очень мощный. Мы разобрали его, отработали всё так, как надо было. Идём дальше, за чемпионским поясом», – отметил Мухаммад Шехов.

Великолучанин заметил, что очень хотел выиграть, поскольку эта победа позволяет рассчитывать на бой за титул обязательного чемпиона мира либо за временного. «Волнение есть немного. Но тут надо контролировать, чтобы не перегореть. Чуть-чуть волноваться – хорошо. А много волноваться – плохо. Это опыт, который приходит со временем. Я настраиваю себя на то, чтобы получить максимальное удовольствие от поединка», – рассказал Шехов.

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