Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

«Забрать все пояса и привезти в Великие Луки»: Шехов рассказал о своей главной цели

Забрать пояса всех главных боксёрских организаций и привезти их в Великие Луки хочет Мухаммад Шехов. Об этом он заявил в передаче «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

Мухаммад Шехов. Фото: Luki-News

«В этом году хотим провести отборочный бой либо поединок за временного чемпиона мира. Ждём исход. В моём весе боксирует Наоя Иноуэ, абсолютный чемпион мира. Он защищает все пояса против Муроджона Ахмадалиева. В сентябре посмотрим, кто выигрывает. Конечно, цель забрать все пояса и привезти в Великие Луки. Мы работаем над этим», – отметил Мухаммад Шехов.

Напомним, что в своём последнем бою Мухаммад Шехов одержал победу над аргентинским боксёром Родриго Фабианом Руисом единогласным решением судей.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 августа 2025

Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации стартовал под Псковом
04 августа 2025

Псковские воспитанники стали призёрами Спартакиады молодёжи России по гребле
04 августа 2025

«Забрать все пояса и привезти в Великие Луки»: Шехов рассказал о своей главной цели
04 августа 2025

«Мы разобрали его»: великолукский боксёр Мухаммад Шехов – о победе над соперником из Аргентины
04 августа 2025

Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации стартует под Псковом сегодня
04 августа 2025

ФК «Псков» разгромил «Химика»
03 августа 2025

Псковичка победила на чемпионате России по парашютному спорту
03 августа 2025

Александра Васильева из Печор выступила на международном турнире по настольному теннису

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...