«Забрать все пояса и привезти в Великие Луки»: Шехов рассказал о своей главной цели

11:08, 04 августа 2025, ПАИ

Забрать пояса всех главных боксёрских организаций и привезти их в Великие Луки хочет Мухаммад Шехов. Об этом он заявил в передаче «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

«В этом году хотим провести отборочный бой либо поединок за временного чемпиона мира. Ждём исход. В моём весе боксирует Наоя Иноуэ, абсолютный чемпион мира. Он защищает все пояса против Муроджона Ахмадалиева. В сентябре посмотрим, кто выигрывает. Конечно, цель забрать все пояса и привезти в Великие Луки. Мы работаем над этим», – отметил Мухаммад Шехов.

Напомним, что в своём последнем бою Мухаммад Шехов одержал победу над аргентинским боксёром Родриго Фабианом Руисом единогласным решением судей.

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