Зарядка с чемпионом пройдёт в Пскове в День физкультурника

12:42, 05 августа 2025, ПАИ

Зарядка с чемпионом, которая традиционно проходит в рамках проекта «Спортивный Псков», пройдёт в трёх локациях города в День физкультурника 9 августа. Об этом сообщила врио министра спорта Псковской области Галина Овсова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 5 августа.

«Зарядку с чемпионом мы проводим в рамках нашего нового проекта «Спортивный Псков». Еженедельно по субботам в 10:00 в трёх локациях Пскова проходят бесплатные тренировки для всех жителей нашего региона. В основном это жители Пскова», – отметила Галина Овсова.

Ко Дню физкультурника в Финском парке, сквере Пограничников и на «умной» площадке на улице Никольской зарядку проведут титулованные спортсмены. «Для выполнения упражнений не нужно иметь специальной подготовки. На одной из локаций будет бронзовый призёр чемпионата мира по тхэквондо Анна Кузьмина, на второй – известный боксёр Артур Акавов, на третьей – бронзовый призёр Олимпийских игр по гребле Светлана Семёнова», – уточнила руководитель регионального министерства спорта.

Напомним, что о старте проекта «Спортивный Псков» объявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В рамках проекта каждую субботу в 10:00 квалифицированные тренеры будут проводить бесплатные занятия физкультурой и спортом. Актуальная информация о занятиях, а также об их отмене в случае неблагоприятных погодных условий будет размещаться на сайте ПАИ в этом разделе.

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