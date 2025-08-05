Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Зарядка с чемпионом пройдёт в Пскове в День физкультурника

Зарядка с чемпионом, которая традиционно проходит в рамках проекта «Спортивный Псков», пройдёт в трёх локациях города в День физкультурника 9 августа. Об этом сообщила врио министра спорта Псковской области Галина Овсова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 5 августа.

Галина Овсова. Фото: ПАИ

«Зарядку с чемпионом мы проводим в рамках нашего нового проекта «Спортивный Псков». Еженедельно по субботам в 10:00 в трёх локациях Пскова проходят бесплатные тренировки для всех жителей нашего региона. В основном это жители Пскова», – отметила Галина Овсова.

Ко Дню физкультурника в Финском парке, сквере Пограничников и на «умной» площадке на улице Никольской зарядку проведут титулованные спортсмены. «Для выполнения упражнений не нужно иметь специальной подготовки. На одной из локаций будет бронзовый призёр чемпионата мира по тхэквондо Анна Кузьмина, на второй – известный боксёр Артур Акавов, на третьей – бронзовый призёр Олимпийских игр по гребле Светлана Семёнова», – уточнила руководитель регионального министерства спорта.

Напомним, что о старте проекта «Спортивный Псков» объявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В рамках проекта каждую субботу в 10:00 квалифицированные тренеры будут проводить бесплатные занятия физкультурой и спортом. Актуальная информация о занятиях, а также об их отмене в случае неблагоприятных погодных условий будет размещаться на сайте ПАИ в этом разделе.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 августа 2025

Вечерний заплыв сапов пройдёт в Пскове в День физкультурника
05 августа 2025

Взлёт аэростата планируют провести в Пскове в честь Дня физкультурника
05 августа 2025

Как пройдёт День физкультурника в Псковской области, обсуждают в медиацентре ПАИ
04 августа 2025

Михаил Ведерников поздравил псковских спортсменов с путёвками на чемпионат России по практической стрельбе
04 августа 2025

Команда великолучан победила в международном турнире по мини-футболу
04 августа 2025

Набирая высоту. Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации под Псковом
04 августа 2025

Уроженец Пскова выиграл бронзу на легкоатлетическом турнире в Африке
04 августа 2025

Правительство Псковской области наградило лучших работников физкультуры и спорта

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...