Ночной забег с фонариками по Пскову пройдёт в честь Дня физкультурника

14:01, 05 августа 2025, ПАИ

Ночной забег с фонариками по Пскову пройдёт в честь Дня физкультурника 9 августа, сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи городской администрации Сергей Бухаров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 5 августа.

«Фонарики не для красоты или эстетичности, а потому что мероприятие будет проходить в вечернее время. Старт от Покровской башни. Пробегут около четырёх километров. Финиш также на набережной в районе Финского парка. Все с красивыми номерами будут бежать. Плюс сопровождать эту колонну будут велосипедисты. Сзади также поедет врач тоже на велосипеде. Планируем не менее 50 участников», – отметил Сергей Бухаров.

Он сообщил, что это мероприятие планируют сделать традиционным. «Мы приглашаем все школы бега, но хедлайнера нет. Идея принадлежит нашей спортшколе «Надежда», они проработали это мероприятие и являются организаторами события», – подчеркнул спикер.

Мероприятие станет частью масштабного спортивного праздника, который пройдёт в рамках событийной эстафеты.

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