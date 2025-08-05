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Общество

Ремонт в общежитиях ПсковГУ продолжается по проекту «Кампус здоровья»

В Псковском государственном университете продолжается ремонт спортивных комнат общежитий для занятий физической культурой и спортом в свободное время. Работа ведётся в рамках проекта «Кампус здоровья: трансформация студенческих общежитий в зоны здоровья и спорта» при поддержке Министерства науки и высшего образования России, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

На этот раз ремонтные работы проходят в общежитии на улице Карла Маркса, 1. Уже выполнены демонтаж дверей, устройство перегородки из гипсокартонных листов, подготовка под покраску стен и потолков, окраска радиаторов и труб, осуществляется окраска стен.

Добавим, в общежитиях на улице Воеводы Шуйского, 6 и улице Инженерной, 8 дооснастят спортивные комнаты и отремонтируют душевые.

Напомним, команда Псковского государственного университета вошла в число победителей смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в образовательных организациях высшего образования, организованного Министерством науки и высшего образования РФ.

В рамках гранта планируется создать условия для популяризации систематических самостоятельных занятий физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни среди обучающихся путём трансформации инфраструктуры в студенческих общежитиях.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова рассказала о судьбе кампуса и участка на берегу Великой.

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