«Золотой шуруп» уже на пороге: междеревенский кинофестиваль пройдёт в Псковской области

13:41, 06 августа 2025, ПАИ

V Междеревенский кинофестиваль «Золотой шуруп» пройдёт с 8 по 10 августа в деревне Колодье Гдовского района, сообщили ПАИ организаторы.

«В деревне Колодье и в Гдове снова соберутся те, кто умеет превращать лето в кино. Без них фестиваль уже немыслим», – отметили организаторы. На кинофестиваль приедут заслуженный артист России Юрий Беляев, заслуженная артистка России Татьяна Абрамова, детский писатель Андрей Усачёв и композитор Александр Пинегин.

В этом году участников ждёт сюрприз – на «Золотой шуруп» приезжает звезда культового сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин, а также артисты, режиссёры, педагоги, музыканты – целая команда тех, кто живёт кино и делает его частью своей жизни.

«Перечислить всех невозможно, но поверьте: это будут настоящие проводники в мир кино. Если вы мечтаете связать свою жизнь с искусством, здесь вы встретите тех, кто вдохновит и поддержит», – рассказали собеседники ПАИ.

Кроме того, 9 августа состоится экскурсия в деревню Трутнёво. Это геологический памятник и святое место, где, по преданию, оставила свой след Богородица. «Всех ждём на фестивале «Золотой шуруп». Следите за новостями – будет колоссально интересно!» – призвали организаторы.

Проект реализуется АНО «АРТ ХУТОР» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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