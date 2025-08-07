Женская сборная Псковской области вышла в финал чемпионата России по стрельбе из лука
Женская сборная Псковской области вышла в финал чемпионата России по стрельбе из лука, который проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Псковскую область на соревнованиях представляют великолучанки Милана Мурзина, Ника Кондратюк и Александра Савенкова. Всего в женском командном зачёте участвует 14 команд.
Великолукский коллектив занял второе место квалификации и напрямую вышел в 1/4 финала, где выиграл у команды Ямало-Ненецкого автономного округа – 232:219. В полуфинале спортсменки из Псковской области взяли верх над сборной Забайкалья – 227:223.
В финальной встрече, которая пройдёт завтра, 8 августа, великолучанки поборются за победу с командой Иркутской области.
