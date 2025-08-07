Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Женская сборная Псковской области вышла в финал чемпионата России по стрельбе из лука

Женская сборная Псковской области вышла в финал чемпионата России по стрельбе из лука, который проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Слева направо: Милана Мурзина, Ника Кондратюк, Александра Савенкова. Фото: РФСЛ

Псковскую область на соревнованиях представляют великолучанки Милана Мурзина, Ника Кондратюк и Александра Савенкова. Всего в женском командном зачёте участвует 14 команд.

Великолукский коллектив занял второе место квалификации и напрямую вышел в 1/4 финала, где выиграл у команды Ямало-Ненецкого автономного округа – 232:219. В полуфинале спортсменки из Псковской области взяли верх над сборной Забайкалья – 227:223.

В финальной встрече, которая пройдёт завтра, 8 августа, великолучанки поборются за победу с командой Иркутской области.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 августа 2025

Женская сборная Псковской области вышла в финал чемпионата России по стрельбе из лука
07 августа 2025

Великолукская студентка выиграла серебро Спартакиады молодёжи России по маунтинбайку
07 августа 2025

Футбольный кубок «Машиностроителя» разыграют в Пскове
07 августа 2025

Восемь псковичей примут участие в первенстве России по гребле на байдарках и каноэ в Казани
07 августа 2025

Великолукский боксёр Мухаммад Шехов стал вторым по версиям WBO и WBA
07 августа 2025

Михаил Ведерников: Полёты сверхлёгких самолётов в Псковской области регламентированы
06 августа 2025

Псковские каратисты прошли сборы под руководством чемпионов мира и Олимпиад
06 августа 2025

Турнир по волейболу «Король пляжа» пройдёт в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...