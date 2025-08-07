Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Псковичи проговорили по мобильному за семь месяцев почти 15 тысяч часов

Российский оператор мобильной связи T2 оценил объём использованного голосового трафика за семь месяцев 2025 года: псковичи потратили на общение 888 тысяч 420 минут, что эквивалентно 616 дням непрерывного разговора. Благодаря активному расширению сетевой инфраструктуры с начала года зона покрытия компании в Псковской области увеличилась на 6 %. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе T2.

Фото: ПАИ

Оператор проанализировал статистику потребляемого абонентами «голоса» с января по июль 2025 года. Согласно полученным данным, больше всего звонков псковичи совершили с использованием технологии VoLTE – 49 % (1 082 часа). На стандарт 3G пришлось 29 % от общего голосового трафика (713 часов), доля звонков в 2G – 22 % (672 часа).

Обновление инфраструктуры привело к увеличению пропускной способности сети в 15 населённых пунктах Псковской области. Особое внимание при развитии сети уделяется небольшим населённым пунктам с постоянным населением менее 1 000 человек. Так, доступ к цифровым сервисам появился у жителей деревень Красные Горки, Залесье, Быстрецово, Чернея, Болгатово и Сиковицы.

Новые объекты связи появились и в популярных местах летнего отдыха. В частности, сетью покрыли побережье Псковско-Чудского озера: стабильный сигнал могут оценить гости на территории баз отдыха «Тридевятое царство», «Пески», «Устье», «Чудское подворье». Улучшения также затронули населённые пункты Избоево, Спицино, Залахтовье, Устье, Поличино, Ветвеник, Сосно. Проведена модернизация оборудования на родине регулярного почтового сообщения России – в Опочке.

«Рост объёма голосового трафика – закономерный результат работы по запуску новых базовых станций и модернизации сети. Даже в деревне, на даче или турбазе важно не выпадать из жизни и оставаться на связи. Поэтому мы тщательно анализируем нагрузку на сеть, в том числе с учётом сезонной миграции абонентов. С начала года техническая команда существенно нарастила мощности сети и улучшила её параметры в крупных посёлках, малых населённых пунктах и популярных локациях отдыха псковичей», – отметил директор Псковского филиала T2 Сергей Мартынов.

