ФК «Луки-Энергия» вышел во второй раунд Кубка России

09:57, 08 августа 2025, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» вышел во второй раунд Кубка России, выиграв на выезде у петербургского «Кристалла» со счётом 3:1. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

В составе великолукского коллектива по голу забили Александр Коренблюм, Евгений Бутаков и Данила Стребцов. У хозяев отличился Глеб Комбаров.

В следующем раунде великолучане сыграют с «Ленинградцем», который выступает во Второй лиге «А». Далее – победитель пары «Череповец» – «Звезда» (СПб).

