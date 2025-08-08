Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
ФК «Луки-Энергия» вышел во второй раунд Кубка России

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» вышел во второй раунд Кубка России, выиграв на выезде у петербургского «Кристалла» со счётом 3:1. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Фото: Елена Костюкович

В составе великолукского коллектива по голу забили Александр Коренблюм, Евгений Бутаков и Данила Стребцов. У хозяев отличился Глеб Комбаров.

В следующем раунде великолучане сыграют с «Ленинградцем», который выступает во Второй лиге «А». Далее – победитель пары «Череповец» – «Звезда» (СПб).

