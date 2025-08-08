Женская сборная Псковской области стала чемпионом России по стрельбе из лука
Женская сборная Псковской области выиграла чемпионат России по стрельбе из лука, который проходит в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент ПАИ.
В финальном спарринге региональная команда в составе великолучанок Миланы Мурзиной, Александры Савенковой и Ники Кондратюк выиграла у лучниц из Иркутской области – 228:225.
Всего в женском командном зачёте участвовало 14 команд. Великолукский коллектив занял второе место квалификации и напрямую вышел в 1/4 финала, где выиграл у команды Ямало-Ненецкого автономного округа – 232:219. В полуфинале спортсменки из Псковской области взяли верх над сборной Забайкалья – 227:223.
