Женская сборная Псковской области стала чемпионом России по стрельбе из лука

12:12, 08 августа 2025, ПАИ

Женская сборная Псковской области выиграла чемпионат России по стрельбе из лука, который проходит в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент ПАИ.

В финальном спарринге региональная команда в составе великолучанок Миланы Мурзиной, Александры Савенковой и Ники Кондратюк выиграла у лучниц из Иркутской области – 228:225.

Всего в женском командном зачёте участвовало 14 команд. Великолукский коллектив занял второе место квалификации и напрямую вышел в 1/4 финала, где выиграл у команды Ямало-Ненецкого автономного округа – 232:219. В полуфинале спортсменки из Псковской области взяли верх над сборной Забайкалья – 227:223.

