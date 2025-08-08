Более ста уголовных дел возбудили в Псковской области по факту совершённых неизвестными преступлений

18:18, 08 августа 2025, ПАИ

В первой половине 2025 года следователи СУ УМВД России по городу Пскову возбудили более ста уголовных дел по факту совершения неустановленным лицом преступлений, предусмотренных статьёй 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Так, на мобильные телефоны потерпевших поступали звонки, звонивший представлялся сотрудником доставки Ozon, которому нужно сообщить код для доставки посылки, или сотрудником поликлиники, которому также необходимо сообщить код из СМС, чтобы заменить полис или записаться на приём к врачу.

Потерпевший сообщал код из СМС для входа на «Госуслуги», после чего злоумышленники меняли пароль от данного портала и получали возможность пользоваться данными в личном кабинете потерпевшего, оформлять доверенность, пытались брать кредиты.

Ранее сообщалось, что более трёх миллионов рублей лишились жители Пскова, Псковского и Стругокрасненского районов из-за мошенников.