«Саммит искусств» проходит в Изборске

23:10, 08 августа 2025, ПАИ

Масштабная выставка по итогам международного пленэра с участием художников из России и Китая «Настоящая Россия» открылась в Государственном музее-заповеднике «Изборск» сегодня, 8 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.



Собравшихся на вернисаже гостей приветствовала директор Государственного музея–заповедника «Изборск» Наталия Дубровская. «То, что вы видите, те произведения, которые представлены в этом зале, это действительно настоящее чудо! Чудо, которое своим талантом, своими сердцами создали художники из Росси и Китая. Мы волнуемся сегодня, конечно, все. Ведь это было очень непросто – приехать, впервые увидеть, познакомится с Изборском и сразу представить зрителю произведения искусства, на которых Изборская крепость, Труворово городище и наши древние храмы. Для музея-заповедника «Изборск» это огромная честь. И мы благодарим Министерство культуры России и лично министра Ольгу Борисовну Любимову за доверие. Изборск в эти дни превратился в настоящий саммит искусств», – сказала Наталия Дубровская.

С открытием выставки участников мероприятия также поздравил исполняющий обязанности руководителя Территориального органа – представителя МИД России в Пскове Валентин Сазонов. «Рад приветствовать вас на этой прекрасной выставке, особенно – наших китайских друзей, которые черпали вдохновение на нашей Псковской земле! Мы рады, что при поддержке Министерства культуры России у нас родилась новая традиция. Уверен, что теперь вы будете приезжать к нам чаще, может быть, каждый год. Желаем успеха выставке!», – сказал он.



На церемонии открытия выставки также выступили член Попечительского совета музея-заповедника «Изборск» Сергей Савин, куратор выставочных проектов, магистр скульптуры, исполнительный директор Пекинской группы «Яшень» по культурно-художественному развитию Чжан Сюэнин (КНР), директор Гуансийского института исследований искусства АСЕАН, директор Новой школы исследований живописи и каллиграфии Линнань, специалист по традиционной китайской живописи гохуа, профессор Ци Ванли (КНР), известный псковский скульптор, один из организаторов международного пленэра, основатель Арт-резиденции «Кебь» Андрей Мартьянов.

Ранее сообщалось, что сегодня, 8 августа, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» завершил приём заявок желающих участвовать в традиционных августовских Михайловских Пушкинских чтениях в качестве докладчиков.

