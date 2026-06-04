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Культура

Поэтесса из Москвы Дарья Ильгова выступит в Михайловском

Поэтесса из Москвы Дарья Ильгова выступит в Михайловском в рамках программы Дней пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

6 июня в 14:35 поэтесса свои произведения представит зрителям, выступая на исторической сцене. На этой же площадке запланированы выступления и других поэтов.

Дарья Ильгова родилась и выросла в Воронежской области, в настоящее время живёт и работает в столице. Кандидат культурологии, поэтесса, автор нескольких книг, лауреат премии имени Василия Кубанёва, премии альманаха «Пятью пять» им. Александра Филимонова, конкурса исторической поэзии «Словенское поле», премии им. Константина Симонова, «В поисках правды и справедливости», «Золотой Витязь», журнала «Плавучий мост», имени А. И. Казинцева и других.

Её стихотворения печатались в журналах и альманахах «Литературная учёба», «Дети Ра», «Москва», «Аргамак», «Артбухта», «Слово/Word», «Плавучий мост», а также в антологиях «Русская поэзия. XXI век», «Воронежские поэты – XXI век» и других.

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