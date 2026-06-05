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Атлантический циклон принесёт тёплый воздух на Северо-Запад России в эти выходные – «Фобос»

В предстоящие выходные атлантический циклон, расположившийся над Скандинавией, принесёт на Северо-Запад тёплый воздух. Об этом ПАИ сообщили в метеоцентре «Фобос».

Фото: ПАИ

«Правда, вместе с этим потоком тепла в регион попадут очаги мощной облачности и местами прошумят грозовые дожди», – отметили специалисты метеоцентра.

Несмотря на это, даже в Заполярье столбики термометров дотянутся до +18…+23 градусов, в южной части региона днём ожидается +21…+26 градусов.

Ранее сообщалось, что стал известен прогноз погоды на Дни пушкинской поэзии.

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