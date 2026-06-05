Пленэр для школьников прошёл в национальном парке «Себежский»

18:59, 05 июня 2026, ПАИ

Пленэр для учеников Себежской детской школы искусств состоялся в национальном парке «Себежский», пишет районная газета «Призыв».

Музейные экспозиции в деревне Рудня посетили учащиеся 4–8-х классов художественного отделения Себежской детской школы искусств вместе с педагогами Олесей Кузнецовой, Кариной Карасёвой, Ириной Моховой.

Cотрудничество художественного отделения Себежской детской школы искусств и нацпарка «Себежский» не ограничивается только выездом на пленэр. Учащиеся принимают активное участие в конкурсах рисунков, проводимых отделом экологического просвещения, в этом году – на тему «Лес без мусора и пожаров», отметили организаторы.

В настоящее время намечены совместные планы проведения мастер-класса «Рисование на спилах», тематического участия в фестивале печёной картошки 19 сентября.

После завершения работ, начатых на пленэре, лучшие из них будут подарены авторами нацпарку «Себежский» в честь его 30-летнего юбилея.