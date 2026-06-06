Ливни ожидаются сегодня в Псковской области

11:53, 06 июня 2026, ПАИ

Ливни ожидаются днём 6 июня в некоторых местах на территории Псковской области. Об этом сообщила РСЧС региона в своём официальном канале на платформе MAX.

Жителей призывают быть внимательными и осторожными. В случае нештатной ситуации необходимо звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Как сообщалось ранее, в предстоящие выходные атлантический циклон, расположившийся над Скандинавией, принесёт на Северо-Запад тёплый воздух. «Правда, вместе с этим потоком тепла в регион попадут очаги мощной облачности и местами прошумят грозовые дожди», – отметили специалисты метеоцентра.