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Общество

Ливни ожидаются сегодня в Псковской области

Ливни ожидаются днём 6 июня в некоторых местах на территории Псковской области. Об этом сообщила РСЧС региона в своём официальном канале на платформе MAX.

Фото: ПАИ

Жителей призывают быть внимательными и осторожными. В случае нештатной ситуации необходимо звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Как сообщалось ранее, в предстоящие выходные атлантический циклон, расположившийся над Скандинавией, принесёт на Северо-Запад тёплый воздух. «Правда, вместе с этим потоком тепла в регион попадут очаги мощной облачности и местами прошумят грозовые дожди», – отметили специалисты метеоцентра.

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