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Общество

Бесплатную вакцинацию от бешенства проведут в Бежаницах 8 июня

Бесплатная вакцинация собак и кошек от бешенства пройдёт в Бежаницах 8 июня. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила глава Бежаницкого муниципального округа Елена Михайловна Иванова.

Прививку будут делать сотрудники станции борьбы с болезнями животных по Бежаницкому, Локнянскому и Новоржевскому районам. Машина ветлечебницы расположится на улице Аэродромной возле дома № 35. Время работы – с 09:00 до 12:00.

«Не откладывайте заботу о здоровье питомца на потом. Приводите своих питомцев. Это просто, бесплатно и очень важно для всех нас», – призвала жителей глава округа.

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