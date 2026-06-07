Как летнее солнце влияет на волосы и кожу головы, рассказал врач

12:18, 07 июня 2026, ПАИ

Солнечное излучение и жаркая погода негативно влияют на состояние волос на голове. Об этом сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.

Жара, как и излишнее психоэмоциональное напряжение, создаёт для организма умеренный физиологический стресс. Это приводят к более активному выпадению волос (в норме человек теряет до 100 волос в сутки).

Вместе с этим ультрафиолетовое излучение вызывает оксидативный стресс. Это приводит к повреждению клеток волосяных фолликулов и к нарушению их жизнедеятельности. При этом выпадение волос у человека начнётся осенью.

Также в летнее время от солнца страдает и кожа головы. Врач посоветовал защищать её головным убором.