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Как летнее солнце влияет на волосы и кожу головы, рассказал врач

Солнечное излучение и жаркая погода негативно влияют на состояние волос на голове. Об этом сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.

Фото: ПАИ

Жара, как и излишнее психоэмоциональное напряжение, создаёт для организма умеренный физиологический стресс. Это приводят к более активному выпадению волос (в норме человек теряет до 100 волос в сутки).

Вместе с этим ультрафиолетовое излучение вызывает оксидативный стресс. Это приводит к повреждению клеток волосяных фолликулов и к нарушению их жизнедеятельности. При этом выпадение волос у человека начнётся осенью.

Также в летнее время от солнца страдает и кожа головы. Врач посоветовал защищать её головным убором.

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