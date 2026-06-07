Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Россиянам перечислили отрасли со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей

Средние зарплаты свыше 200 тысяч рублей в России в марте получали работники в пяти отраслях. РИА Новости вяснило это, изучив статистику.

Фото: ПАИ

Самые высокие средние зарплаты получали финансисты и страховщики. Это 314,1 тысячи рублей.

Также зарплата выше 200 тысяч рублей была у тех, кто работал в сфере IT (226,5 тысячи), на добыче нефти и газа (226,4 тысячи), в сфере воздушного и космического транспорта (223,7 тысячи).

Помимо этого, работники, задействованные на производстве табачных изделий, в среднем зарабатывали по 218 тысяч рублей.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






07 июня 2026

Россиянам перечислили отрасли со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей
07 июня 2026

Стала известна программа фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг–2026»
07 июня 2026

Жаркая погода с дождём ожидает жителей Псковской области в начале следующей недели
07 июня 2026

Как летнее солнце влияет на волосы и кожу головы, рассказал врач
07 июня 2026

Всероссийское голосование за объекты благоустройства подходит к концу
07 июня 2026

До 100 метров и разных цветов: учёный рассказал, какими бывают шаровые молнии
07 июня 2026

У жителя Пыталово конфисковали скутер за пьяную езду
07 июня 2026

Медвяные росы: память Иоанна Крестителя чтят православные

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...