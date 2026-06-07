Россиянам перечислили отрасли со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей

13:51, 07 июня 2026, ПАИ

Средние зарплаты свыше 200 тысяч рублей в России в марте получали работники в пяти отраслях. РИА Новости вяснило это, изучив статистику.

Самые высокие средние зарплаты получали финансисты и страховщики. Это 314,1 тысячи рублей.

Также зарплата выше 200 тысяч рублей была у тех, кто работал в сфере IT (226,5 тысячи), на добыче нефти и газа (226,4 тысячи), в сфере воздушного и космического транспорта (223,7 тысячи).

Помимо этого, работники, задействованные на производстве табачных изделий, в среднем зарабатывали по 218 тысяч рублей.