Россиянам перечислили отрасли со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей
Средние зарплаты свыше 200 тысяч рублей в России в марте получали работники в пяти отраслях. РИА Новости вяснило это, изучив статистику.
Самые высокие средние зарплаты получали финансисты и страховщики. Это 314,1 тысячи рублей.
Также зарплата выше 200 тысяч рублей была у тех, кто работал в сфере IT (226,5 тысячи), на добыче нефти и газа (226,4 тысячи), в сфере воздушного и космического транспорта (223,7 тысячи).
Помимо этого, работники, задействованные на производстве табачных изделий, в среднем зарабатывали по 218 тысяч рублей.