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Общество

Всемирная акция «День вязания на публике» состоится в псковской библиотеке

Всемирная акция «День вязания на публике» стартует в 11:00 13 июня в «Аквариуме», сообщили ПАИ в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Учреждение культуры присоединится к акции уже во второй раз.

Изображение: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова

В программе мастер-классы участниц клуба «Вдохновение», который уже второй год работает на базе отдела технико-экономической и сельскохозяйственной литературы, выставка работ мастерица, презентация книжной выставки «Вязать модно».

«Большинство идей для своего творчества наши вязальщицы подсмотрели в книгах из фонда отдела технико-экономической и сельскохозяйственной литературы. Там вообще много красочных изданий по рукоделию, которые с удовольствием берут на вооружение наши мастерицы», – отметили в библиотеке.

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