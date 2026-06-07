Всемирная акция «День вязания на публике» состоится в псковской библиотеке

15:58, 07 июня 2026, ПАИ

Всемирная акция «День вязания на публике» стартует в 11:00 13 июня в «Аквариуме», сообщили ПАИ в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Учреждение культуры присоединится к акции уже во второй раз.

В программе мастер-классы участниц клуба «Вдохновение», который уже второй год работает на базе отдела технико-экономической и сельскохозяйственной литературы, выставка работ мастерица, презентация книжной выставки «Вязать модно».

«Большинство идей для своего творчества наши вязальщицы подсмотрели в книгах из фонда отдела технико-экономической и сельскохозяйственной литературы. Там вообще много красочных изданий по рукоделию, которые с удовольствием берут на вооружение наши мастерицы», – отметили в библиотеке.