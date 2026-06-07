Псковичка получила специальную премию за проект цифровой реконструкции фресок Снетогорского монастыря

18:33, 07 июня 2026, ПАИ

Юная псковичка, воспитанница псковского «Кванториума» Алиса Овчинникова получила специальную премию Союза машиностроителей России и Фонда венчурных инвестиций за проект цифровой реконструкции фресок Снетогорского монастыря на Всероссийской ярмарке технологических проектов «Горизонт идей». Об этом сообщил депутат Госдумы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём канале в мессенджере MAX.

С помощью нейросети Алиса Овчинникова смогла восстановить цвета на выцветших и чёрно-белых изображениях исторических фресок.

«Это отличный пример того, как современные технологии помогают сохранять наше культурное наследие. Особенно приятно, что этот успех стал продолжением уже заслуженного признания. Ранее Алиса Овчинникова стала победителем конкурса рационализаторов и изобретателей Псковской области, получив звание лучшего молодого изобретателя региона», – отметил Александр Козловский.

Он добавил, что высокие результаты показали и другие воспитанники псковского «Кванториума». Всероссийское признание получили проекты, посвящённые объектам культурного наследия Псковской области, истории и архитектуре нашего региона.

«Горжусь нашими школьниками, их наставниками и родителями. Такие победы показывают, что в Псковской области растёт поколение молодых инженеров, исследователей и изобретателей, которые уже сегодня создают проекты, способные приносить пользу людям и сохранять нашу историю», – заключил депутат.