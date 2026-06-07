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Общество

Квесты, летняя мастерская и концерт: День России готовятся отметить жители Новосокольнического района

Праздничную программу ко Дню России, 12 июня, подготовили жители Новосокольнического района. Об этом ПАИ сообщили в администрации Новосокольнического муниципального округа.

Изображение: администрация Новосокольнического муниципального округа

Мероприятия подготовят учреждения культуры района. Так, например, библиотекари познакомят посетителей с выдающимися земляками, оставившими свой след в развитии города и района, проведут краеведческую викторину «Сторона моя родная».

Заведующая отделом народного творчества районного Дома культуры Жанна Новикова откроет летнюю творческую мастерскую и проведёт мастер-класс по изготовлению праздничных открыток «С Днём России поздравляю!» для детей, посещающих на каникулах пришкольный лагерь.

Волонтёры из районного центра добровольчества организуют на улицах города раздачу ленточек с триколором. Отдел по работе с детьми районной библиотеки готовит презентацию исторического портрета Петра I «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник…».

Также в Новосокольниках пройдёт квест-игра «Мы – россияне». На каждой станции участников ждут задания на знание истории, культуры и традиций нашей страны.

Главным мероприятием праздника в Новосокольниках, как отмечают организаторы, станет концерт «Наш дом – Россия» с участием лучших местных артистов, который пройдёт 12 июня в 14 часов.

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