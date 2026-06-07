Как защитить глаза детей в летнее время, рассказали эксперты

19:33, 07 июня 2026, ПАИ

Как правильно промывать глаза маленькому ребёнку и когда точно стоит идти к врачу, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Травмы могут быть трёх видов: механическими, биологическими и термическими либо химическими (ожогами). В первую очередь нужно успокоить ребёнка и не давать ему тереть глаза. Аккуратно осмотрите его глаза и веки, чистыми руками немного оттяните нижнее веко, затем верхнее. Если увидите соринку, промойте глаза водой от внешнего угла к внутреннему, то есть от виска к носу.

Подробнее о первой помощи при таких травмах читайте в карточках.