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Общество

Как защитить глаза детей в летнее время, рассказали эксперты

Как правильно промывать глаза маленькому ребёнку и когда точно стоит идти к врачу, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Травмы могут быть трёх видов: механическими, биологическими и термическими либо химическими (ожогами). В первую очередь нужно успокоить ребёнка и не давать ему тереть глаза. Аккуратно осмотрите его глаза и веки, чистыми руками немного оттяните нижнее веко, затем верхнее. Если увидите соринку, промойте глаза водой от внешнего угла к внутреннему, то есть от виска к носу.

Подробнее о первой помощи при таких травмах читайте в карточках.

  • Как защитить глаза детей в летнее время, рассказали эксперты
    Фото: Портал «Объясняем.рф»
  • Как защитить глаза детей в летнее время, рассказали эксперты
    Фото: Портал «Объясняем.рф»
  • Как защитить глаза детей в летнее время, рассказали эксперты
    Фото: Портал «Объясняем.рф»
  • Как защитить глаза детей в летнее время, рассказали эксперты
    Фото: Портал «Объясняем.рф»
  • Как защитить глаза детей в летнее время, рассказали эксперты
    Фото: Портал «Объясняем.рф»
  • Как защитить глаза детей в летнее время, рассказали эксперты
    Фото: Портал «Объясняем.рф»
  • Как защитить глаза детей в летнее время, рассказали эксперты
    Фото: Портал «Объясняем.рф»

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